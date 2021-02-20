Кардифф Сити — Престон Норт Энд прямая трансляция 20.02.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Кардифф Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кардифф Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кардифф Сити» — «Престон Норт Энд».

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