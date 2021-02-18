Вольфсберг — Тоттенхэм: смотреть онлайн трансляцию 18.02.2021

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Тоттенхэм»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.60.
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