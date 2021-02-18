Славия П — Лестер прямая трансляция 18.02.2021, смотреть онлайн

В 20:55 начнётся прямая трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лестер»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Славия П» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Славия П» — «Лестер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Славия П» и «Лестер» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.