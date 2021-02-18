Брага — Рома: смотреть онлайн трансляцию 18.02.2021

В 20:55 начнётся прямая трансляция матчав 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брага» — «Рома». Коэффициент ставки — 1.93.

Календарь и таблица Лиги Европы

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брага» — «Рома».

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