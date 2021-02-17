Севилья — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 17.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав 1/8 финала Лиги чемпионов.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.41.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Боруссия Д».

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Матч между командами «Севилья» и «Боруссия Д» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.