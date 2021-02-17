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    Марсель — Ницца: смотреть онлайн трансляцию 17.02.2021

    Марсель — Ницца: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Марсель Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Марсель» — «Ницца» во французской Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Ницца» — «Марсель» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Марсель»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Марсель — Ницца.

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