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    Бёрнли — Фулхэм прямая трансляция 17.02.2021, смотреть онлайн

    Бёрнли — Фулхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

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    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Бёрнли» — «Фулхэм» в чемпионате Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Бёрнли» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Фулхэм». Коэффициент ставки — 1.66.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Фулхэм».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Бёрнли» и «Фулхэм» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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