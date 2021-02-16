ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерТимо и Кепа на пути к возрождению. «Челси» демонстрирует признаки прогресса
  • 16:39
    • Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
  • 20:35
    • «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА
  • 20:19
    • Брых — лучший арбитр XXI века по версии IFFHS
  • 19:42
    • «Трактор» дожал «Магнитку» в овертайме
  • 17:35
    • Стала известна дата старта нового сезона в РПЛ
    Все новости спорта

    Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей: смотреть онлайн трансляцию 16.02.2021

    Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сток Сити
    В 22:00 начнётся прямая трансляция матча «Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей» в английском Чемпионшипе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Сток Сити» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» — «Шеффилд Уэнсдей».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Сток Сити» и «Шеффилд Уэнсдей» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» разорвет «ПСЖ» в первом матче?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Воспользуется ли «РБ Лейпциг» проблемами «Ливерпуля»?
  • «Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Гости из столицы возьмут реванш у «пингвинов»?
  • «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Порту — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Севилья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры