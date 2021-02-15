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    Верона — Парма: смотреть онлайн трансляцию 15.02.2021

    Верона — Парма: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Верона Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Верона» — «Парма» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Парма» — «Верона» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Парма». Коэффициент ставки — 4.10.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Верона — Парма.

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