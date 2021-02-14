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    Васко да Гама — Интернасьонал: смотреть онлайн трансляцию 14.02.2021

    Васко да Гама — Интернасьонал: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Васко да Гама» — «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Васко да Гама» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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