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    Хетафе — Реал Сосьедад: смотреть онлайн трансляцию 14.02.2021

    Хетафе — Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Хетафе Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Хетафе» — «Реал Сосьедад» в испанской Примере.

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    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Хетафе» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.81.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Хетафе — Реал Сосьедад.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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