Вердер — Фрайбург: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Вердер» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вердер» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вердер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Фрайбург».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.