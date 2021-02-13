Унион — Шальке 04: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Шальке 04» — «Унион» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Шальке 04» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Унион»).

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