Торино — Дженоа: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Торино» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торино — Дженоа.

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