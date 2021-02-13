Специя — Милан: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Милан» — «Специя» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.64.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Специя» — «Милан».

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