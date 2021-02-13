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    Специя — Милан: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

    Специя — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Специя Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Специя» — «Милан» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Специя» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Специя» — «Милан». Коэффициент ставки — 1.64.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Специя» — «Милан».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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