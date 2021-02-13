Славия П — Пардубице: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Высшей лиге Чехии.

Последний матч между собой: «Пардубице» — «Славия П» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Славия П»).

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