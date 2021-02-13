Штутгарт — Герта: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

Последний матч между собой: «Герта» — «Штутгарт» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Штутгарт»).
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