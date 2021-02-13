Ноттингем Форест — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Ноттингем Форест» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Борнмут»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Борнмут».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.