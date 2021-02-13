Норвич Сити — Сток Сити: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Норвич Сити» 2:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Сток Сити». Коэффициент ставки — 1.87.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сток Сити»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвич Сити — Сток Сити.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.