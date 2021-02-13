Наполи — Ювентус: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Наполи» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Ювентус.

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