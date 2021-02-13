Наполи — Ювентус: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Наполи» 2:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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