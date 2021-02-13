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    Кристал Пэлас — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

    Кристал Пэлас — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кристал Пэлас» — «Бёрнли» в английской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 1:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.77.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Бёрнли.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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