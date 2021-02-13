Кристал Пэлас — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» 1:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Бёрнли». Коэффициент ставки — 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кристал Пэлас»).

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