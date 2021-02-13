Колос — Шахтёр Д: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Колос» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колос» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 1.86.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шахтёр Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Колос» — «Шахтёр Д».

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