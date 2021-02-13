ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • 12:34
    • Хачанов проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open
  • 09:24
    • Рублев обыграл Лопеса и пробился в четвертый круг AO
  • 08:34
    • Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
  • 13:14
    • Александрова проиграла Барти и вылетела из Australian Open
  • 07:47
    • Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА
    Все новости спорта

    Эйбар — Вальядолид: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

    Эйбар — Вальядолид: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Эйбар Вальядолид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Эйбар» — «Вальядолид» в чемпионате Испании по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Эйбар» 1:2 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эйбар» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вальядолид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эйбар — Вальядолид.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лестер» проблемами «Ливерпуля» в обороне?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Атлетико» отреагирует на осечку?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Прервет ли ПСЖ свою беспроигрышную серию в матчах с «Ниццей»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры