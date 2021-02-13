Эйбар — Вальядолид: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Эйбар» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эйбар» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Вальядолид»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эйбар — Вальядолид.

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