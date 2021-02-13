Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Астон Вилла»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла».

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