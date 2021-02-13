Боруссия Д — Хоффенхайм: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Боруссия Д» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Хоффенхайм». Коэффициент ставки — 2.02.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия Д» — «Хоффенхайм».

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