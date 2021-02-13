Барселона — Алавес: смотреть онлайн, прямая трансляция 13.02.2021

Последний матч между собой: «Алавес» — «Барселона» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Алавес». Коэффициент ставки — 1.76.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Алавес.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.