Байер — Майнц: смотреть онлайн трансляцию 13.02.2021

Последний матч между собой: «Майнц» — «Байер» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Майнц». Коэффициент ставки — 1.73.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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