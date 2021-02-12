Сельта — Эльче: смотреть онлайн, прямая трансляция 12.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Эльче» — «Сельта» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Эльче». Коэффициент ставки — 1.97.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сельта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Эльче».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.