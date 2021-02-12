Ризеспор — Эрзурумспор: смотреть онлайн трансляцию 12.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Эрзурумспор» — «Ризеспор» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ризеспор» — «Эрзурумспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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