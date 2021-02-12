РБ Лейпциг — Аугсбург: смотреть онлайн трансляцию 12.02.2021

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» 0:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «РБ Лейпциг»).

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