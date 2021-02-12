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    Болонья — Беневенто: смотреть онлайн, прямая трансляция 12.02.2021

    Болонья — Беневенто: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Болонья Беневенто Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Болонья» — «Беневенто» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Беневенто» — «Болонья» 1:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Болонья — Беневенто.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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