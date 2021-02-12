Болонья — Беневенто: смотреть онлайн, прямая трансляция 12.02.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Болонья» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.92.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

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