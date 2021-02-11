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    Вулверхэмптон — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

    Вулверхэмптон — Саутгемптон: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Вулверхэмптон Саутгемптон
    В 20:30 начнётся прямая трансляция матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.74.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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