Вулверхэмптон — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.74.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

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