Сан-Паулу — Сеара: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сеара» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Сеара» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сан-Паулу»).

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