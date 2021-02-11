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    Сан-Паулу — Сеара: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

    Сан-Паулу — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 03:00

    Футбол Латинская Америка
    В 03:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Сан-Паулу» — «Сеара» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сеара» — «Сан-Паулу» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Сеара» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.73.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сан-Паулу»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Паулу — Сеара.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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