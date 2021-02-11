Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

В 03:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Коринтианс»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе».

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