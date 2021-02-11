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    Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе: смотреть онлайн трансляцию 11.02.2021

    Коринтианс — Атлетико Паранаэнсе: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся прямая трансляция матча «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Коринтианс» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Коэффициент ставки — 1.69.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Коринтианс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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