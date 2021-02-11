Флуминенсе — Атлетико Минейро: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.02.2021

В 03:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Флуминенсе» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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