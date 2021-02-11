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    Все новости спорта

    Барнсли — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.02.2021

    Барнсли — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Барнсли» — «Челси» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Челси» — «Барнсли» 6:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барнсли» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Барнсли» — «Челси».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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