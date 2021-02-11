Барнсли — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция 11.02.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Челси» — «Барнсли» 6:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барнсли» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Барнсли» — «Челси».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.