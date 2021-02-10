Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 10.02.2021

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити» 2:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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