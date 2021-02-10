Рединг — Брентфорд: смотреть онлайн трансляцию 10.02.2021

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Рединг» 3:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рединг» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рединг»).
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