Реал Мадрид — Хетафе: смотреть онлайн, прямая трансляция 09.02.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Хетафе» 6:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

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