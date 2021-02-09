Манчестер Юнайтед — Вест Хэм: смотреть онлайн трансляцию 09.02.2021

В 22:30 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм».

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