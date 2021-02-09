Ботафого — Гремио: смотреть онлайн трансляцию 09.02.2021

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Гремио» — «Ботафого» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ботафого» — «Гремио» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Гремио»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ботафого — Гремио.

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