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    Бёрнли — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 09.02.2021

    Бёрнли — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Бернли Борнмут
    В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Бёрнли» — «Борнмут» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Борнмут» 3:0 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бёрнли — Борнмут.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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