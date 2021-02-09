Бёрнли — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 09.02.2021

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Борнмут» 3:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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