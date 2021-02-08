Лидс — Кристал Пэлас: смотреть онлайн трансляцию 08.02.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Лидс» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Кристал Пэлас»).

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