Вулверхэмптон — Лестер: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Вулверхэмптон» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вулверхэмптон»).

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