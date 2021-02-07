Шеффилд Юнайтед — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

Последний матч между собой: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» 4:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Челси»).
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