Реал Сосьедад — Кадис: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Кадис» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Реал Сосьедад»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Кадис».

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