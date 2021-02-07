Парма — Болонья: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Болонья» — «Парма» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Парма» — «Болонья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Парма»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Парма — Болонья.

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