Ним — Монако: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

Последний матч между собой: «Монако» — «Ним» 3:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ним» — «Монако». Коэффициент ставки — 1.65.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монако»).
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