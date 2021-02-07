Нант — Лилль: смотреть онлайн трансляцию 07.02.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Нант» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нант» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.92.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Лилль»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нант» — «Лилль».

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