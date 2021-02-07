Марсель — ПСЖ: смотреть онлайн, прямая трансляция 07.02.2021

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Марсель» 2:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 2.50.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ПСЖ»).
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